Aliağa FK, Ankara Demirspor'u Ağırlıyor

Aliağa FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. haftasında yarın Ankara Demirspor'u konuk edecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. haftasında Aliağa FK, yarın saat 16.00'da Aliağa Atatürk Stadyumu'nda Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Bursa bölgesi hakemlerinden Birkan Altındaş yönetecek.

Karşılaşma öncesinde Aliağa FK, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle topladığı 6 puanla 10. sırada bulunuyor. Yoluna yenilgisiz bir şekilde devam eden ve 2 galibiyet, 2 beraberliği bulunan Ankara Demirspor ise ligde 6. sırada yer alıyor.

Öte yandan hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Bornova 1877'yi deplasmanda 6-0 yenerek moral bulan Aliağa FK, aynı performansını ligde de göstererek haftayı 3 puanla kapatmayı hedefliyor. - İZMİR