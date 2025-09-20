Aliağa FK, Ankara Demirspor ile Mücadele Edecek
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Aliağa FK, evinde Ankara Demirspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Polat Çetin, Ziraat Türkiye Kupası'nda kazandıktan sonra tekrar çıkışa geçeceklerine inanıyor.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Mardin 1969 Spor'a 1-0 kaybedip 4 maçta 2'nci yenilgisini alan Aliağa FK yarın evinde Ankara Demirspor'la mücadele edecek. Aliağa Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Birkan Altındaş görev alacak. Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda ise Bornova 1877 takımını deplasmanda 6-0 yenerek moral bulan Aliağa FK'da Teknik Direktör Polat Çetin evlerinde kazanıp yeniden çıkışa geçeceklerine inandığını dile getirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor