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Ali Şenkaynağı Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Oldu

Ali Şenkaynağı Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Oldu
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Türkiye Dağcılık Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu'nda Ali Şenkaynağı, 102 oy alarak başkan seçildi. Ertuğrul Tugay'ın yarıştığı seçimde 159 delege katıldı.

ANKARA'DA bugün yapılan Türkiye Dağcılık Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu'nda Ali Şenkaynağı ve Ertuğrul Tugay, başkanlık için yarıştı.

İki adayın başkanlık için yarıştığı Dağcılık Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu'na 168 delegeden 159'u katıldı. Ali Şenkaynağı, 102 oy alarak 4 yıllığına başkan seçildi. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibra edildiği genel kurulda 2 oy geçersiz sayılırken, diğer aday Ertuğrul Tugay ise 55 oyda kaldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu başkanlığına ilk defa seçilen Ali Şenkaynağı'nın yönetiminde Murat Adıyaman, Ada Özdemir, Mustafa Pehlivanoğlu, Mehmet Bakır Asma, Mehmet Çağlayan, Abdurrahman Ekin, Emrah Aykora, Hakan Othan, Gülay Korkmaz ve Begüm Kazazi yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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