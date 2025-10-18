Haberler

Ali Koç ve Sadettin Saran bir araya geldi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı. Koç'u kapıda yeni başkan Sadettin Saran karşıladı. İkilinin samimi tokalaşma anı dikkat çekti.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na eski başkan Ali Koç da katıldı. Toplantının yapıldığı salona gelen Koç, kongre üyeleri ve kulüp yöneticileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

SADETTİN SARAN KAPIDA KARŞILADI

Toplantı öncesinde dikkat çeken bir buluşma yaşandı. Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, Ali Koç'u kapıda karşıladı. İkili kısa süreli bir sohbetin ardından samimi bir şekilde tokalaştı.

SAMİMİ ANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Ali Koç ve Sadettin Saran'ın gülümseyerek tokalaştığı o anlar, toplantı salonundaki davetliler tarafından ilgiyle izlendi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
