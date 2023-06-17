Ali Koç'un Türk hoca açıklamasının ardından İlk yorum İsmail Kartal'dan: Önümüzdeki günler ne gösterir, bilemiyorum

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un olağan mali genel kurulda yaptığı, "Önümüzdeki sezon camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmayı istiyoruz" demesinin ardından gözler İsmail Kartal'a çevrildi. Kendisiyle görüşme yapılmadığını belirten Kartal, "Eşimle beraber Başkan Ali Koç'un konuşmalarını izledim. Benimle şu ana kadar temasa geçilmedi. Ancak önümüzdeki günler ne gösterir, bilemiyorum" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Mali Genel Kurul Toplantısı'nda teknik direktör için konuştu. Sarı-lacivertlilerin efsane ismi İsmail Kartal, sosyal medyadaki iddialar üzerine bir açıklama yaptı.

"BENİMLE TEMASA GEÇİLMEDİ"

TRT Spor'a konuşan Kartal, "Eşimle beraber Başkan Ali Koç'un konuşmalarını izledim. Benimle şu ana kadar temasa geçilmedi. Ancak önümüzdeki günler ne gösterir, bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE GÖREV YAPTI

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ve Ersun Yanal dönemlerinde yardımcı antrenörlük yapan İsmail Kartal, daha sonra ise 2014-2015 ve 2021-2022 sezonunda takımın teknik direktörlüğü görevini üstlenmişti.