Ali Koç'un görüşeceği 2 teknik direktör Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Tepkiler çığ gibi

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası Fenerbahçe'de Mircea Lucescu ve Abdullah Avcı'nın isimleri ön plana çıkıyor. Başkan Ali Koç'un ilk olarak iki isim ile görüşmeler yapacağı ve buradan alacağı sonuca göre alternatiflere yöneleceği öne sürüldü. İki ismin de Fenerbahçe için doğru tercih olmayacağını belirten sarı-lacivertli taraftarlar, Koç'a tepki gösterdi.

Süper Lig şampiyonluğunu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, sezonu Türkiye Kupası zaferiyle kapattı. Başakşehir ile oynanan final maçının ardından teknik direktör Jorge Jesus'un görevini bırakırken, gözler Fenerbahçe'nin yeni hocasının kim olacağına çevrildi.

HEDEFTE LUCESCU VE ABDULLAH AVCI VAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe ilk olarak Mircea Lucescu ve Abdullah Avcı'nın kapısını çalacak. Koç'un şimdilik bu iki hocayı gündemine aldığı ve onlardan gelecek yanıta göre alternatiflere yöneleceği iddia edildi.

TARAFTAR TEPKİLİ

İddialar karşısında sinirlenen Fenerbahçe taraftarı, Lucescu ve Abdullah Avcı'yı doğru tercih olaarak görmüyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, iki isimden birinin gelmesi durumunda başarısız olacağını düşündüklerini sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda belirttiler.

Fenerbahçe taraftarının tepkileri: