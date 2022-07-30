Ali Koç'un genç Fenerbahçe taraftarları için kürsüden kullandığı kelime olay oldu - Haberler

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Ali Koç'un genç Fenerbahçe taraftarları için kürsüden kullandığı kelime olay oldu

Ali Koç'un genç Fenerbahçe taraftarları için kürsüden kullandığı kelime olay oldu

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Başkan Ali Koç'un genç taraftarlar için kullandığı "Sazan" kelimesi sosyal medyada sarı-lacivertlileri ikiye böldü. Açıklamasında "Genç taraftarlarımıza sesleniyorum. Çok çabuk sazan gibi davranıyorsunuz." diyen Koç'a birçok Fenerbahçe taraftarının hak verdiği görülürken, bazı taraftarlar da bu ifadeyi doğru bulmadığını belirtti.

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Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı-lacivertli kulübün genç taraftarları için kullandığı "Sazan" kelimesi sosyal medyada geniş yankı buldu.

"GENÇLER LÜTFEN KENDİLERİNİ SORGULASIN"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Genç taraftarlarımıza sesleniyorum. Çok çabuk sazan gibi davranıyorsunuz. Ya düşünebiliyor musunuz hocayı bile tartışıyorlar şu anda. Kaosa sürüklenmeye acayip müsait bir camia olduk. Gençler lütfen kendilerini sorgulasın." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un genç Fenerbahçe taraftarları için kürsüden kullandığı kelime olay oldu

Ali Koç'un genç Fenerbahçe taraftarları için kürsüden kullandığı kelime olay oldu

Ali Koç'un genç Fenerbahçe taraftarları için kürsüden kullandığı kelime olay oldu

Ali Koç'un genç Fenerbahçe taraftarları için kürsüden kullandığı kelime olay oldu

TARAFTARLAR ARASINDA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Birçok taraftar, Ali Koç'un söylediklerine hak verirken bazı taraftarlar da "Sazan" ifadesine tepki gösterdi. Konuya ilişkin sosyal medyada sarı-lacivertliler yüzlerce paylaşım yaptı.

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