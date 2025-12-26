Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında aralarında eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un da bulunduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçmişteki açıklamalarını yeniden gündeme taşıdı. Soruşturma dosyasında Erden Timur'un yer alması sonrası, Koç'un daha önce sarf ettiği sert sözler sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

29 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Başsavcılık tarafından yürütülen dosyada bu sabah yeni bir operasyon yapıldı. Son aşamada, aralarında tanınmış kulüp yöneticileri ile aktif futbolcuların da bulunduğu toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlar sonrası yaşanan gelişmeler futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ERDEN TİMUR DA DOSYADA YER ALDI

Soruşturma kapsamında eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Erden Timur'un da şüpheliler arasında yer aldığı öğrenildi. Bu gelişme, Ali Koç'un daha önce Erden Timur'a yönelik kullandığı ifadeleri yeniden gündemin merkezine taşıdı.

"DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU" SÖZLERİ HATIRLANDI

Ali Koç'un, kulübün olağanüstü toplantısında taraftarlara hitap ederken kullandığı, "Dosta güven, düşmana korku salan bir tepki verdiniz. Helal olsun size" sözleri de yeniden paylaşılmaya başlandı. Koç'un bu açıklamaları, geçmiş dönemde TFF ve rakip kulüp yöneticilerine yönelik eleştirileriyle birlikte hatırlatıldı.

"FENERBAHÇE SENİ DE NOT ETTİ" ÇIKIŞI

Ali Koç'un, Trabzon'da yaşanan olaylar ve sonrasında yapılan açıklamalarla ilgili sert eleştirilerde bulunduğu konuşmasında Erden Timur'u hedef aldığı iddia edilen ifadeleri, gözaltı kararlarıyla birlikte tekrar gündeme geldi.

Koç'un o dönemde söylediği sözler şöyle hatırlatıldı:

"Fenerbahçe seni de not etti. Sen camianda popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince."