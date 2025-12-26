Haberler

Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur da dahil olmak üzere 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçmişte Timur'a yönelik söylediği sözler, bu gelişme sonrası yeniden gündeme geldi. Koç'un 'Her gece yatarken bizi düşün' ifadesi sosyal medyada tekrar paylaşılmaya başlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında aralarında eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un da bulunduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçmişteki açıklamalarını yeniden gündeme taşıdı. Soruşturma dosyasında Erden Timur'un yer alması sonrası, Koç'un daha önce sarf ettiği sert sözler sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

29 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Başsavcılık tarafından yürütülen dosyada bu sabah yeni bir operasyon yapıldı. Son aşamada, aralarında tanınmış kulüp yöneticileri ile aktif futbolcuların da bulunduğu toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlar sonrası yaşanan gelişmeler futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ERDEN TİMUR DA DOSYADA YER ALDI

Soruşturma kapsamında eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Erden Timur'un da şüpheliler arasında yer aldığı öğrenildi. Bu gelişme, Ali Koç'un daha önce Erden Timur'a yönelik kullandığı ifadeleri yeniden gündemin merkezine taşıdı.

"DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU" SÖZLERİ HATIRLANDI

Ali Koç'un, kulübün olağanüstü toplantısında taraftarlara hitap ederken kullandığı, "Dosta güven, düşmana korku salan bir tepki verdiniz. Helal olsun size" sözleri de yeniden paylaşılmaya başlandı. Koç'un bu açıklamaları, geçmiş dönemde TFF ve rakip kulüp yöneticilerine yönelik eleştirileriyle birlikte hatırlatıldı.

"FENERBAHÇE SENİ DE NOT ETTİ" ÇIKIŞI

Ali Koç'un, Trabzon'da yaşanan olaylar ve sonrasında yapılan açıklamalarla ilgili sert eleştirilerde bulunduğu konuşmasında Erden Timur'u hedef aldığı iddia edilen ifadeleri, gözaltı kararlarıyla birlikte tekrar gündeme geldi.

Koç'un o dönemde söylediği sözler şöyle hatırlatıldı:

"Fenerbahçe seni de not etti. Sen camianda popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince."

500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHdhdAlaaddin Coşkun:

Aziz yıldırım siyasetçilerle görüşür 14 yıl sonra Gs li eski yöneticiler göz altına alınır ali koç adliyeye gider Gs li yönetici bahisten göz altına alınır bu ülkede talimatları fb li paralı iş insanlarımı belirliyor.2012 yılında şike yaptığı kesinleşmiş fb için 1 gecede yasa çıkarttıldı şikenin ozaman neden üstü kapatıldı bunları neden konuşmuyorsunuz.Gs seyircisi aylardır Gs üzerinden oynanan oyunların sinsi planların farkında bunu herkes böyle bilsin.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme39
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustfa Kale:

O zaman sikeyi kesinlestiren yargi sonrada kumpas dedi. Aziz yildirim kumpas olarak anilan surecten aklandi simdi o kadar sey yasatildi adama geriye donuk hesap sormasinmi sen olsan hapiste yatsan hesap sormazmiydin ilgili insanlara. Sucludur degildir cevabi yargi verir burda hakkini ariyorsa birileri ona bisey demeye kimsenin hakki yok. Ali koc suan yargi surecine girere bu adamlardan ilgililerden hesap soruyor illegal yaptigi bir durum goruyormusum peki.

yanıt10
yanıt2
Haber YorumlarıZeki Anti:

işin garibi şike yaptığı dellilerle ortaya konmasına rağmen fetö ile ilişkilendirilip sanki bunu yapmamış gibi gösterilmesi kendi de fenerli olan başbakanın oluruyla halledilip sümen altına itilmiştir. şimdi kalkıp gs’li yönetici sanki şike yapmış gibi götermenin manası onları aklamaz.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıWarrior:

hangi deliller aslan bi söylesene maç maç tek tek yaz bakalım

yanıt3
yanıt1

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

