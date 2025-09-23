Haberler

Ali Koç'un Erden Timur'a söyledikleri yeniden gündemde

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ali Koç'un Erden Timur'a söyledikleri yeniden gündemde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ali Koç'un Erden Timur'a söyledikleri yeniden gündemde
Haber Videosu

Fenerbahçe'de başkanlığı Sadettin Saran'a kaptıran eski başkan Ali Koç'un geçtiğimiz yıl Galatasaray yöneticisi Erden Timur'a, "Fenerbahçe seni not etti. Sen camianda 3-5 gün popüler olabilirsin bu söylediklerinden dolayı ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince..." dediği sözler yeniden gündem oldu.

Fenerbahçe'de başkanlık görevini Sadettin Saran'a kaptıran Ali Koç, görev süresince yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelmişti. Seçimlerin ardından Koç'un geçtiğimiz sezon Galatasaray yöneticisi Erden Timur'a söylediği sözler yeniden gündem oldu.

"HER GECE YATARKEN BİZİ DÜŞÜN"

Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurul toplantısında konuşan Ali Koç, ezeli rakip Galatasaray'ın Başkanvekili Erden Timur'a, "Fenerbahçe seni not etti. Sen camianda 3-5 gün popüler olabilirsin bu söylediklerinden dolayı ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince…" ifadeleriyle yüklenmişti.

Koç, Erden Timur'u "yalanın insan versiyonu" sözleriyle eleştirmiş ve Fenerbahçe camiasına yönelik tavırlarını sert şekilde hedef almıştı.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Ali Koç'un bu sözleri, başkanlığının sona ermesiyle birlikte sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Taraftarlar, açıklamayı farklı yorumlarla gündeme taşırken, söz konusu diyalog binlerce kez paylaşıldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
'Koltuğa işedi' iddiası gündemdeydi! Feyza Civelek sessizliğini bozdu

'Koltuğa işedi' iddiası gündemdeydi! Ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sunucuyu küplere bindiren uyarı: Lütfen üstünüzü kapatın

Havalimanında ünlü sunucuyu küplere bindiren uyarı: Üstünü kapat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.