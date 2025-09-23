Ali Koç'un Erden Timur'a söyledikleri yeniden gündemde

Fenerbahçe'de başkanlık görevini Sadettin Saran'a kaptıran Ali Koç, görev süresince yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelmişti. Seçimlerin ardından Koç'un geçtiğimiz sezon Galatasaray yöneticisi Erden Timur'a söylediği sözler yeniden gündem oldu.

"HER GECE YATARKEN BİZİ DÜŞÜN"

Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurul toplantısında konuşan Ali Koç, ezeli rakip Galatasaray'ın Başkanvekili Erden Timur'a, "Fenerbahçe seni not etti. Sen camianda 3-5 gün popüler olabilirsin bu söylediklerinden dolayı ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince…" ifadeleriyle yüklenmişti.

Koç, Erden Timur'u "yalanın insan versiyonu" sözleriyle eleştirmiş ve Fenerbahçe camiasına yönelik tavırlarını sert şekilde hedef almıştı.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Ali Koç'un bu sözleri, başkanlığının sona ermesiyle birlikte sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Taraftarlar, açıklamayı farklı yorumlarla gündeme taşırken, söz konusu diyalog binlerce kez paylaşıldı.