Ali Koç'un derbi galibiyeti hasreti devam etti

Trendyol Süper Lig 14. Hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.

ALİ KOÇ MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisini eski yönetim kurulu üyeleri ile birlikte tribünde takip etti.

GALİBİYET HASRETİ DEVAM ETTİ

Öte yandan Ali Koç'un Galatasaray derbisindeki şanssızlığı devam etti. Başkanlığı döneminde Galatasaray'a karşı oynanan 13 derbide 3 galibiyet alan Ali Koç, bu maçlarda tribünde yer almadığını açıklamış, tribünde olduğu derbileri kazanamadıklarını ifade etmişti. Başkanlığının bitmesinin ardından yeniden Galatasaray derbisine gelen Ali Koç, bu derbide de galibiyet sevinci yaşayamadı.