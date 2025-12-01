Haberler

Ali Koç'un derbi galibiyeti hasreti devam etti

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Galatasaray ile oynanan derbiyi tribünden izledi. Başkanlık döneminde Galatasaray ile oynanan 13 derbide 3 galibiyet gören Ali Koç, bu maçlarda tribünde yer almamıştı. Ali Koç, Galatasaray derbisini izlediği 11'nci derbide de galibiyet sevinci yaşayamadı.

Trendyol Süper Lig 14. Hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.

ALİ KOÇ MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisini eski yönetim kurulu üyeleri ile birlikte tribünde takip etti.

GALİBİYET HASRETİ DEVAM ETTİ

Öte yandan Ali Koç'un Galatasaray derbisindeki şanssızlığı devam etti. Başkanlığı döneminde Galatasaray'a karşı oynanan 13 derbide 3 galibiyet alan Ali Koç, bu maçlarda tribünde yer almadığını açıklamış, tribünde olduğu derbileri kazanamadıklarını ifade etmişti. Başkanlığının bitmesinin ardından yeniden Galatasaray derbisine gelen Ali Koç, bu derbide de galibiyet sevinci yaşayamadı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSelim Demir:

ali bize çalışıyor özgür ün akp ye çalışması gibi

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

Düz tabanlığı hâlâ devam ediyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSedat A.:

Başkan kıymetini bilemedik. Sayende 5. Yıldızı taktık sizede çakmasını taktık. Ama sana sahip çıkamadık.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
