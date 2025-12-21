Haberler

Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Güncelleme:
Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, uyuşturucu soruşturmasında ifade verip adli kontrolle serbest bırakılan Sadettin Saran'a destek verdi. Aziz Yıldırım'a da göndermede bulunan Koç ''Kalabalıkta ayrı, tenhada ayrı olmayacağız. FB'nin yanındayız. Başkaları gibi FB kötü gittiği zaman kebapçılara gidip videolar atmayacağız. Her daim FB'nin ve Sadettin Saran'ın yanındayız'' dedi.

  • Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verdi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Sadettin Saran'a ve Fenerbahçe'ye desteğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SARAN: DEVLET ÇAĞIRIRSA NEREDE OLURSAK OLALIM HEMEN GELİRİM

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği de veren Saran serbest kalması sonrasında yaptığı açıklamada "Dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum?Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa, nerede olursak olalım hemen gelirim. Başkaları gibi gelmemezlik yapmayız" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'TAN SARAN'A DESTEK MESAJI

Saran'la ilgili gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

"HER DAİM FB'NİN VE SARAN'IN YANINDAYIZ"

Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre katıldığı bir etkinlikte gündemdeki tartışmalara değinen Koç "Kalabalıkta ayrı, tenhada ayrı olmayacağız. FB'nin yanındayız. Başkaları gibi FB kötü gittiği zaman kebapçılara gidip videolar atmayacağız. Her daim FB'nin ve Sadettin Saran'ın yanındayız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ali Koç, kendisinin görev yaptığı dönemde kulübün başarısız sonuçlar almasının ardından eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kutlama yaptığı görüntüleri sert şekilde eleştirmiş; Aziz Yıldırım ise söz konusu görüntülerin doğum gününde çekildiğini belirterek iddiaları yalanlamıştı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMükremin Erdoğan:

adam uyuşturucudan göz altında

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCarsambali:

Aliii...!!!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

