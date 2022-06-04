Ali Koç'tan taraftarı yıkan haber! Fenerbahçe'de kombinelere görülmemiş zam - Haberler

Fenerbahçe'de bugün yoğun bir gündem yaşanıyor. Dün düzenlenen törende yeni teknik direktörü Jesus'a 1 yıllık imza attıran Kanarya, bugün ise kulüp efsanesi İsmail Kartal'a veda etti. Düzenlenen olağan genel kurulda mali toplantıda gerçekleşti. Toplantıda taraftarın en çok dikkatini çekecek konulardan biri de kombine fiyatları oldu.

YÜZDE YÜZÜN ÜZERİNDE ZAM

Başkan Ali koç yaptığı açıklamada: "Kombinelere zam getireceğiz arkadaşlar, buna mecburuz. Ve bu zam maalesef %100'ün üzerinde olacak" ifadelerini kullandı.