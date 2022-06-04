Ali Koç'tan taraftarı yıkan haber! Fenerbahçe'de kombinelere görülmemiş zam - Haberler

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Ali Koç'tan taraftarı yıkan haber! Fenerbahçe'de kombinelere görülmemiş zam

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Fenerbahçe'de bugün olağan genel kurul toplantısı düzenlendi. Ali Koç ve yönetimi, mali yönden ibra edildi. Toplantıda dikkat çeken konulardan biri de kombine fiyatları oldu. Başkan Ali Koç, kombinelere yüzde yüzün üzerinde zam geleceğini açıkladı.

Fenerbahçe'de bugün yoğun bir gündem yaşanıyor. Dün düzenlenen törende yeni teknik direktörü Jesus'a 1 yıllık imza attıran Kanarya, bugün ise kulüp efsanesi İsmail Kartal'a veda etti. Düzenlenen olağan genel kurulda mali toplantıda gerçekleşti. Toplantıda taraftarın en çok dikkatini çekecek konulardan biri de kombine fiyatları oldu.

Ali Koç'tan taraftarı yıkan haber! Kombinelere yapılacak zam herkesi şaşırtacak

YÜZDE YÜZÜN ÜZERİNDE ZAM

Başkan Ali koç yaptığı açıklamada: "Kombinelere zam getireceğiz arkadaşlar, buna mecburuz. Ve bu zam maalesef %100'ün üzerinde olacak" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

İsmail Kartal Jorge Jesus Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Kurt bey:

Aklı olan gitmez.

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