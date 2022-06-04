Ali Koç'tan taraftarı yıkan haber! Fenerbahçe'de kombinelere görülmemiş zam
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Fenerbahçe'de bugün olağan genel kurul toplantısı düzenlendi. Ali Koç ve yönetimi, mali yönden ibra edildi. Toplantıda dikkat çeken konulardan biri de kombine fiyatları oldu. Başkan Ali Koç, kombinelere yüzde yüzün üzerinde zam geleceğini açıkladı.
Fenerbahçe'de bugün yoğun bir gündem yaşanıyor. Dün düzenlenen törende yeni teknik direktörü Jesus'a 1 yıllık imza attıran Kanarya, bugün ise kulüp efsanesi İsmail Kartal'a veda etti. Düzenlenen olağan genel kurulda mali toplantıda gerçekleşti. Toplantıda taraftarın en çok dikkatini çekecek konulardan biri de kombine fiyatları oldu.
YÜZDE YÜZÜN ÜZERİNDE ZAM
Başkan Ali koç yaptığı açıklamada: "Kombinelere zam getireceğiz arkadaşlar, buna mecburuz. Ve bu zam maalesef %100'ün üzerinde olacak" ifadelerini kullandı.