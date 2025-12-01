Haberler

Başkanken yapmadığını bu akşam yapacak! Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı

Başkanken yapmadığını bu akşam yapacak! Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un uzun süre sonra totemini bozarak Galatasaray derbisine gelme kararı aldığı öne sürüldü. Başkanlık süresi boyunca totem yaparak derbileri Kadıköy'de izlemeyen Koç, bu akşam maçı tribünden takip edecek.

Fenerbahçe'de 7 yıllık başkanlık döneminde oynanan derbilerde farklı bir "totem"i olduğu bilinen Ali Koç, bu akşam oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisi için sürpriz bir karar aldı.

Sosyal medyada yayılan bilgilere göre Ali Koç, seçim döneminin ardından ilk kez Kadıköy'e gelerek maçı tribünden takip edecek. Bu karar, taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

KOÇ'UN DERBİ KARNESİ VE 'TOTEM' DETAYI

Ali Koç döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ile 13 lig derbisine çıktı; bunların yalnızca 3'ünü kazandı. Dikkat çeken detay ise bu 3 galibiyetin hepsinde Ali Koç'un tribünde olmamasıydı. Koç'un bu durumu "derbi totemi" olarak gördüğü ve geçmişte "Derbi gecesi uyuyamam, herkes bana iyi bir şey söylemek zorunda kalır" diyerek anlattığı biliniyordu.

KADIKÖY'E EFSANELER GELİYOR

Dev derbi öncesinde kulübün birçok efsane isminin de Saracoğlu'nda olacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin yabancı yıldızlarından bazı isimlere davet gönderildi ve tamamının tribünde olması bekleniyor. Ancak teknik direktörlük yapmış iki önemli isim, İsmail Kartal ve Aykut Kocaman, gelen son bilgilere göre stadyuma gelmeyecek. Bir diğer efsane Emre Belözoğlu ise derbiyi tribünden takip edecek.

AZİZ YILDIRIM GELMEYECEK

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın da derbide olmayacağı bilgisi kulislerde kesinleşti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik

Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim

Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim
Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu: Bunların içinde insan yaşıyor

Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu
Türkiye'den sonra Lübnan'a giden Papa böyle karşılandı

Türkiye'den sonra gittiği ülkede böyle karşılandı
Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi

Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi
Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim

Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
TEM'de korkunç kaza! Kendi kullandığı tırın altında kalarak can verdi

TEM'de akılalmaz kaza! Kendi kullandığı tırın altında can verdi
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
Hırsız görünümlü cansız mankeni gören ya polisi arıyor ya da taş atıyor

Onu gören ya taş atıyor ya da telefona sarılıp polisi arıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.