Başkanken yapmadığını bu akşam yapacak! Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı

Fenerbahçe'de 7 yıllık başkanlık döneminde oynanan derbilerde farklı bir "totem"i olduğu bilinen Ali Koç, bu akşam oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisi için sürpriz bir karar aldı.

Sosyal medyada yayılan bilgilere göre Ali Koç, seçim döneminin ardından ilk kez Kadıköy'e gelerek maçı tribünden takip edecek. Bu karar, taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

KOÇ'UN DERBİ KARNESİ VE 'TOTEM' DETAYI

Ali Koç döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ile 13 lig derbisine çıktı; bunların yalnızca 3'ünü kazandı. Dikkat çeken detay ise bu 3 galibiyetin hepsinde Ali Koç'un tribünde olmamasıydı. Koç'un bu durumu "derbi totemi" olarak gördüğü ve geçmişte "Derbi gecesi uyuyamam, herkes bana iyi bir şey söylemek zorunda kalır" diyerek anlattığı biliniyordu.

KADIKÖY'E EFSANELER GELİYOR

Dev derbi öncesinde kulübün birçok efsane isminin de Saracoğlu'nda olacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin yabancı yıldızlarından bazı isimlere davet gönderildi ve tamamının tribünde olması bekleniyor. Ancak teknik direktörlük yapmış iki önemli isim, İsmail Kartal ve Aykut Kocaman, gelen son bilgilere göre stadyuma gelmeyecek. Bir diğer efsane Emre Belözoğlu ise derbiyi tribünden takip edecek.

AZİZ YILDIRIM GELMEYECEK

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın da derbide olmayacağı bilgisi kulislerde kesinleşti.