Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'a destek vermek ve geçmiş olsun dileklerini iletmek için kulübe gitti.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, uyuşturucu testi pozitif çıkan mevcut başkan Sadettin Saran'a destek vermek ve geçmiş olsun dileklerini iletmek için kulübe geldi.

KULÜBE GELDİ, GEÇMİŞ OLSUN DİLEDİ

Ahmet Ercanlar'ın haberine göre Ali Koç, yaşanan sürecin ardından Sadettin Saran'a moral vermek amacıyla kulübe giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretin, camiada birlik mesajı olarak yorumlandığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu madde testi pozitif çıkmıştı. Saran daha sonra ikinci defa test yaptırmak için bağımsız bir kuruluşa başvurdu ve burada tekrar test yaptırdı.

Yorumlar

Sadi:

Ali Koç ne yapmaya çalışıyor devlete meydanmı okuyor hayırdır

Tutankamon Hoca:

sarap fenerbahceye cökecek galıba bu iş onu gösteriyor

Erdoğan Karacaoğlan:

LAN Bİ KARE DE KANUN DIŞI FAALİYETLERE DE ZENGİNLER DESTEK ÇIKMASIN. NERDE BU CENNET ANADOLUMUN DÜRÜST YÖNETİCİ VE ZENGİNLERİ. Bİ KERE DE YANILTIN BİZİ EDEN BULSUN DEYİN. HEP FAKİR Mİ ETTİĞİNİ BULACAK...

erman genç :

Başlığı okuyunca Hesap sormaya falan gitti sandım,,, Yuhalanması gereken adama destek veren klüp ve taraftar

Emrah Cınar:

Ya arkadaş bunun telefonu var mesajı var ararsın geçmiş olsun dersin hukuksuzluk varsa buna destek olmak neyin nesi zaten Sadettin saran'a yapılan bir haksızlık varsa Bu eninde sonunda ortaya çıkacak normal bir vatandaşa bu haksızlık belki 20 yıl sonra ortaya çıkar ama Sadettin Saran Türkiye'ye mal olmuş bir insan bunun sonucu elbet Birkaç güne belli olacak hükümet ya da devlet aptal mı burada iftira atıp da milyonlarca Fenerbahçe'li karşısına almak ister mi bekleyelim görelim herkese Geçmiş olsun

