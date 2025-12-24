Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, uyuşturucu testi pozitif çıkan mevcut başkan Sadettin Saran'a destek vermek ve geçmiş olsun dileklerini iletmek için kulübe geldi.
KULÜBE GELDİ, GEÇMİŞ OLSUN DİLEDİ
Ahmet Ercanlar'ın haberine göre Ali Koç, yaşanan sürecin ardından Sadettin Saran'a moral vermek amacıyla kulübe giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretin, camiada birlik mesajı olarak yorumlandığı ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu madde testi pozitif çıkmıştı. Saran daha sonra ikinci defa test yaptırmak için bağımsız bir kuruluşa başvurdu ve burada tekrar test yaptırdı.