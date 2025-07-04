Ali Koç'tan Jhon Duran sonrası bir bomba daha

Ali Koç'tan Jhon Duran sonrası bir bomba daha
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Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Jhon Duran'ın ardından Kingsley Coman'ın transferi için girişimlerini sürdürüyor.

Jhon Duran'ı kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarında gözünü diğer yıldızlara çevirdi.

DURAN SONRASI HEDEF COMAN

Alman basınında yer alan haberlere göre; Sarı-lacivertli yönetim,Bayern Münih'ten Kingsley Coman'ı gelecek sezon kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu için girişimlerine devam ettiği belirtilirken, somut bir gelişmenin kısa süre içerisinde yaşanabileceği ifade edildi. Ayrıca Coman'ın da Bayern Münih'ten ayrılmaya sıcak baktığı vurgulandı.

Ali Koç'tan Jhon Duran sonrası bir bomba daha

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih forması ile toplamda 44 maça çıkan Coman, bu müsabakalarda 9 gol atıp 6 da asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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