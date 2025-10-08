Haberler

Ali Koç'tan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'na Tebrik

Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2025 Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Koç, başarılı takımı ve taraftarları kutladı.

Ali Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak bizleri gururlandıran Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızı, teknik heyetimizi ve başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Şampiyonluğumuz camiamıza hayırlı olsun. Desteğini her daim hissettiren Büyük Fenerbahçe taraftarına sonsuz teşekkürler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
