Ali Koç sinyali vermişti! Fenerbahçe, ezeli rakiplerini çıldırtacak tişörtü satışa çıkardı - Haberler

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Ali Koç sinyali vermişti! Fenerbahçe, ezeli rakiplerini çıldırtacak tişörtü satışa çıkardı

Haberler.com - Spor
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Ali Koç sinyali vermişti! Fenerbahçe, ezeli rakiplerini çıldırtacak tişörtü satışa çıkardı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 28 şampiyonluk ve "5 yıldızlı ürün çıkaracağız" açıklamaları, ezeli rakiplerini oldukça rahatsız ederken, sarı-lacivertlilerden yeni bir hamle geldi. Kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı Fenerium'da 5 yıldızlı tişörtler satışa çıktı.

1959 öncesi şampiyonlukların sayılması için TFF'ye sık sık çağrıda bulunan Fenerbahçe, henüz resmi bir geri dönüş alamadı. TFF'nin bu tavrı karşısında harekete geçen sarı-lacivertliler, 5 yıldızlı tişörtlerini satışa çıkardı.

"ARMAMIZA 5 YILDIZI KOYACAĞIZ"

Fenerbahçe kulüp mağazası Fenerium'da ilk kez 5 yıldızlı bir ürün satışa çıkardı. Yeni ürünün satışında "Herkes haddini bilecek" sloganının yer alması dikkat çekti. Başkan Ali Koç daha önce yaptığı basın toplantısında, "Fenerium'da hemen geçiyoruz. 2023-24 sezonundan itibaren de armamıza 5 yıldızı koyacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Ali Koç sinyali vermişti! Fenerbahçe, ezeli rakiplerini çıldırtacak tişörtü satışa çıkardı

Haberler.com - Spor

Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Lig, Beşiktaş, Ali Koç, Spor, Haberler

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