Ali Koç sinyali vermişti! Fenerbahçe, ezeli rakiplerini çıldırtacak tişörtü satışa çıkardı
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 28 şampiyonluk ve "5 yıldızlı ürün çıkaracağız" açıklamaları, ezeli rakiplerini oldukça rahatsız ederken, sarı-lacivertlilerden yeni bir hamle geldi. Kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı Fenerium'da 5 yıldızlı tişörtler satışa çıktı.
1959 öncesi şampiyonlukların sayılması için TFF'ye sık sık çağrıda bulunan Fenerbahçe, henüz resmi bir geri dönüş alamadı. TFF'nin bu tavrı karşısında harekete geçen sarı-lacivertliler, 5 yıldızlı tişörtlerini satışa çıkardı.
"ARMAMIZA 5 YILDIZI KOYACAĞIZ"
Fenerbahçe kulüp mağazası Fenerium'da ilk kez 5 yıldızlı bir ürün satışa çıkardı. Yeni ürünün satışında "Herkes haddini bilecek" sloganının yer alması dikkat çekti. Başkan Ali Koç daha önce yaptığı basın toplantısında, "Fenerium'da hemen geçiyoruz. 2023-24 sezonundan itibaren de armamıza 5 yıldızı koyacağız." ifadelerini kullanmıştı.
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