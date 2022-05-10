Ali Koç sinyali vermişti! Fenerbahçe, ezeli rakiplerini çıldırtacak tişörtü satışa çıkardı

1959 öncesi şampiyonlukların sayılması için TFF'ye sık sık çağrıda bulunan Fenerbahçe, henüz resmi bir geri dönüş alamadı. TFF'nin bu tavrı karşısında harekete geçen sarı-lacivertliler, 5 yıldızlı tişörtlerini satışa çıkardı.

"ARMAMIZA 5 YILDIZI KOYACAĞIZ"

Fenerbahçe kulüp mağazası Fenerium'da ilk kez 5 yıldızlı bir ürün satışa çıkardı. Yeni ürünün satışında "Herkes haddini bilecek" sloganının yer alması dikkat çekti. Başkan Ali Koç daha önce yaptığı basın toplantısında, "Fenerium'da hemen geçiyoruz. 2023-24 sezonundan itibaren de armamıza 5 yıldızı koyacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com - Spor