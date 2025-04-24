Ali Koç, sabahın ilk saatlerinde soluğu Samandıra'da aldı! İşte nedeni

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Gaziantepspor maçı öncesinde Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ve takımla özel olarak görüşmek için sabahın erken saatlerinde Samandıra'ya hareket etti. Başkan Koç'un teknik heyet ve takımla görüşüp konuşma yapması bekleniyor.

CUMARTESİ AÇIKLAMA YAPACAK

Öte yandan şampiyonluk yarışında şansını zora sokan Fenerbahçe'de tüm gözler cumartesi gününe çevrildi. Sarı-laciverlilerde cumartesi günü divan kurulu toplantısı gerçekleşecek. Başkan Ali Koç'un divan kurulu toplantısında camiaya yönelik önemli mesajlar vermesi bekleniyor.