İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul beşik gibi! AFAD tedirgin eden rakamı paylaştı
Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı

İnsanlar can derdindeyken fırsatçılar yine boş durmadı
Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

Alman profesör, İstanbul için uyardı: Gerilim kayıyor, 2 senaryo var
Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

Ali Koç, sabahın ilk saatlerinde soluğu Samandıra'da aldı! İşte nedeni

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gaziantep FK maçı öncesinde Jose Mourinho ve takımla özel olarak görüşmek için Samandıra'ya gitti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Gaziantepspor maçı öncesinde Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ve takımla özel olarak görüşmek için sabahın erken saatlerinde Samandıra'ya hareket etti. Başkan Koç'un teknik heyet ve takımla görüşüp konuşma yapması bekleniyor.

CUMARTESİ AÇIKLAMA YAPACAK

Öte yandan şampiyonluk yarışında şansını zora sokan Fenerbahçe'de tüm gözler cumartesi gününe çevrildi. Sarı-laciverlilerde cumartesi günü divan kurulu toplantısı gerçekleşecek. Başkan Ali Koç'un divan kurulu toplantısında camiaya yönelik önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Ali Koç, sabahın ilk saatlerinde soluğu Samandıra'da aldı! İşte nedeni
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıİZMİT KOÇAK:

Çok seviyorsan FENERBAHÇEMİZİ git artık istifa et

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıremzi üney:

Vallahi bu saatten sonra Samandıra’ya gitmem falan hiçbir şey değiştirmez isterse Gaziantep’ten de beş yesin bitti bütün maçları kaybetsin yine ikinci bütün maçlarını kazansın yine ikinci değişen hiçbir şey olmayacak onun için geç kalınmış bir sabahın saatinde Samandıra’ya gitmek

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Çelik:

Fenerbahçe taraftarı olarak şampiyon lugu hak etmiyoruz tepkisiz kalması taraftarın kuru gürültü yapması bunun en büyük sebebi taraftar ruhunu kaybetmiş takımda arıyor baronların elinde oyuncak oldu tek gerçek bu maalesef seneyede bu takım şampiyon olamaz istifa başka çözüm Yok

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.