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Ali Koç, kokteyl taşıyan garsona soru sorup iddiaya girdi: Yüzde 99 bilmiyorsun

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Sultanlar Ligi'nin 40. yılı, Ortaköy'deki Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Geceye katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un garson ile arasındaki sohbet ise büyük ilgi gördü. Garsonun elindeki kokteylin içinde ne olduğunu bilmediğini iddia eden Koç, "Ne var bunun içinde? Yüzde 99 bilmiyorsun." dedi.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 40. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da katıldı. Koç'un gece servis yapan garson ile diyaloğu dikkat çekti.

"SENİNLE İDDİAYA GİRİYORUM"

Ali Koç, önünde duran ve elinde kokteyl tepsisi olan garsona seslenerek, "Ne var bunun içinde?" diye sordu. Garsonun Koç'un dediğini anlamayarak "Ne" demesi sonrası "Seninle iddiaya giriyorum. Yüzde 99 bunun içinde ne olduğunu bilmiyorsun." dedi.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (12)

ekaf paseh:

eee yani?

133
3
yanıtYanıtla
Alaaddin Coşkun:

Ne boş adamsın Ali Koç,

99
18
yanıtYanıtla
Zamanla Akıllanan Adam:

işte habercilik başarısı

112
4
yanıtYanıtla
Barış Yalman:

Devamı yarın ki haberde.

108
0
yanıtYanıtla
Blackened:

Bilmek zorunda mı?

83
4
yanıtYanıtla
hamdi sahin:

Peki sonuç ne biliyormuymuş?

65
1
yanıtYanıtla
Vatandasin Biri:

Kim kazandi?

32
0
yanıtYanıtla
Ünsal Erol:

Ayni kendi feneri rezil etti garson ile uğraşıyor

28
4
yanıtYanıtla
Atilla Akkuş:

WAŞŞŞ BE NEYMİŞSSİN SEN...

28
1
yanıtYanıtla
İzzet Ulaş 2:

Kişinin üslubu, kimliğidir.

6
1
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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