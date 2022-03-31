Ali Koç, Joachim Löw'ü resmen açıkladı! Fenerbahçe'de yeni dönem çok yakında başlıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Koç, ilk kez Joachim Löw'le görüşüldüğünü onayladı.

GÖRÜŞMELERİ İLK KEZ DOĞRULADI

Panelde konuşmak için kürsüye çıkan bir taraftar Ali Koç'a, "Löw ile görüşüldüğü söylentileri var" dedi. Koç'un "Doğru" diyerek kafasıyla onaylamasından sonra, "Doğruymuş" ifadelerini kullanan taraftara seyirciler alkışlarla karşılık verdi. Böylece Ali Koç ilk kez Joachim Löw'le görüşüldüğünü açıklarken, sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarların bu gelişme karşısında oldukça mutlu oldukları görüldü.

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