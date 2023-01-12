Ali Koç, Jesus'a yaptırdığı hediyeyle fotoğraf çektirdi; taraftardan beğeni yağdı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus'a özel bir tablo yaptırdı. Ali Koç, 'Akrilik Painting' çizimlerle spor dünyasından önemli isimleri resmeden Ersan Kay'ı arayarak Jesus için özel bir çalışma istedi ve yapılan tabloyu yeni yıl hediyesi olarak Portekizli teknik adama hediye etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus'a özel hediye hazırlatarak yeni yıl jesti yaptı. Çocukluğundan bu yana yaptığı 'Akrilik Painting' çizimlerle spor dünyasından önemli isimleri resmeden Ersan Kay'ı arayarak Jorge Jesus için özel bir çalışma isteyen Koç, yapılan tabloyu yeni yıl hediyesi olarak Portekizli teknik direktöre takdim etti.

ALİ KOÇ ÖZELLİKLE İSTEDİ

Kendisi için yapılan çizimi beğenen ve Jorge Jesus için de isteyen Ali Koç'un bu talebini yerine getiren Ersan Kay, çalışmayı tamamlayınca İsviçre'den İstanbul'a gelerek Fenerbahçe Başkanı'na verdi. Ali Koç, Jorge Jesus için yapılan tabloyu çok beğendiğini ifade ederek, sanatçı Ersan Kay'a teşekkür etti ve Portekizli teknik adama hediye etti.

JESUS TEŞEKKÜR ETTİ

Portekizli teknik adam yapılan çalışma karşısında çok duygulandığını ve Başkan Ali Koç'a çok beğendiğini belirterek teşekkür ettiğini ifade etti.

İşte Jesus'a yapılan o tablo;