Ali Koç imza töreninde çevirdiği kadına 'Kimsin sen?' diye sordu! Aldığı yanıt kahkahalara boğdu

Fenerbahçe, Arda Güler ile Ferdi Kadıoğlu'nun aralarında bulunduğu 6 futbolcusuyla sözleşme yeniledi.İmza töreninde ilginç bir an yaşandı.

"AFERİN FERDİ"

Tören sonrası fotoğraf çekimi için hazırlanılırken Başkan Ali Koç önünden geçen genç kadına, "Kimsin sen?" diye sordu. "Ferdi" cevabını alan Koç, "Girlfriend?" diyerek Ferdi'nin kız arkadaşı olup olmadığını sordu. Genç kadının Başkan'ı kafasıyla onaylamasından sonra Ali Koç, Ferdi'ye dönerek, "Aferin Ferdi" dedi. Yaşanan bu olay sonrası genç futbolcular arasında kahkahalar havada uçuştu.

Haberler.com - Spor