Haberler

Ali Koç çağrısını yineledi: Görevi bırakın, yoksa sonu tatsız olacak

Ali Koç çağrısını yineledi: Görevi bırakın, yoksa sonu tatsız olacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkanı ve başkan adayı Ali Koç, kongre üyeleriyle bir araya gelerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Futbolun içine edildiğini ve Fenerbahçe'nin şampiyon yapılmasının engellendiğini belirten Koç, bu duruma karşı tüm Fenerbahçe camiasının kenetlenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Alanya maçına gönderilen hakemlerin seçimlerine manipülasyon yaptığını iddia etti ve MHK Başkanına görevi bırakması çağrısında bulundu.

Fenerbahçe Başkanı ve başkan adayı Ali Koç, kongre üyeleriyle bir araya geldi. Ali Koç, seçim gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''FUTBOLUN İÇİNE ETTİNİZ!''

Sözlerine başlayan Ali Koç, " Fenerbahçe'yi şampiyon yapmamak için futbolun içine ettiniz, bitirdiniz, mahvettiniz! Bütün standartları alt üst ettiniz! Fenerbahçe kayrılıyor diye piyasaya tiyatrolar sürülüyor! Ne hikmetse bu sene olmadı! 99 puan, 99 gol, kayrılan takım şampiyon olamıyor! Böyle bir çelişkinin içindeyiz! Şimdi birbirimize kenetlenmenin tam zamanı çünkü bu camianın önünde hiçbir haksızlık duramaz!" dedi.

"SÖZÜMÜZÜ TUTTUĞUMUZDA..."

Şampiyonluklarının çalındığını söyleyen Ali Koç, "Futbolda şampiyon yapamadınız diyenler ve üzerimize gelenler var ama kongre üyelerimiz, bazı şampiyonlukların çalındığını biliyor ve büyük resmi gayet iyi okuyorlar. İnşallah bir dönem daha birlikte oluruz. Olamazsak da dışarıdan destek oluruz. Bir tane Fenerbahçe var. Fenerbahçe, güçleniyor. Fenerbahçe, atılım dönemine giriyor. Bir de bu sene futbolda verdiğimiz şampiyon sözünü tuttuk mu bizi kimler tutabiliyor!" ifadelerini kullandı.

''YAŞAYARAK ÖĞRENECEKLER''

Fenerbahçe'nin sadece bir spor kulübü olmadığını söyleyen Ali Koç, "Alanya maçına gönderilen hakemler, bizim seçimimize manipülasyon yapmıştır. Fenerbahçe, sadece bir spor kulübü değildir! Fenerbahçe; direniş, duruş, karakter, inançtır. Bunu da yaşayarak öğrenecekler." şeklinde konuştu.

''GÖREVİ BIRAKIN''

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya çağrıda bulunan Ali Koç, "Bir kez daha çağrı yapıyorum. Sayın MHK Başkanı kendi rızanızla görevi bırakın, yoksa sonu tatsız olacak!" sözlerinizi sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İmamoğlu'nun 'Ahmak Davası'nda aldığı siyasi yasak da içeren ceza istinafta onandı

Ekrem İmamoğlu'na o davadan kötü haber! İstinafta onandı
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Silvan Kitabesi' resti: Onu sana vermeyiz

Netanyahu'ya bir kez daha resti çekti: Onu sana vermeyiz
İsrail'den bir ülkeye daha tehdit: Başkentinde bayrağımız dalgalanacak

İsrail'den bir ülkeye daha tehdit: Başkentinde bayrağımız dalgalanacak
Ronaldo'dan transfer tepkisi: Aptallar! Futboldan anlamıyorlar

Ronaldo'dan transfer tepkisi: Aptallar! Futboldan anlamıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde

Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.