Ali Koç çağrısını yineledi: Görevi bırakın, yoksa sonu tatsız olacak

Fenerbahçe Başkanı ve başkan adayı Ali Koç, kongre üyeleriyle bir araya geldi. Ali Koç, seçim gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''FUTBOLUN İÇİNE ETTİNİZ!''

Sözlerine başlayan Ali Koç, " Fenerbahçe'yi şampiyon yapmamak için futbolun içine ettiniz, bitirdiniz, mahvettiniz! Bütün standartları alt üst ettiniz! Fenerbahçe kayrılıyor diye piyasaya tiyatrolar sürülüyor! Ne hikmetse bu sene olmadı! 99 puan, 99 gol, kayrılan takım şampiyon olamıyor! Böyle bir çelişkinin içindeyiz! Şimdi birbirimize kenetlenmenin tam zamanı çünkü bu camianın önünde hiçbir haksızlık duramaz!" dedi.

"SÖZÜMÜZÜ TUTTUĞUMUZDA..."

Şampiyonluklarının çalındığını söyleyen Ali Koç, "Futbolda şampiyon yapamadınız diyenler ve üzerimize gelenler var ama kongre üyelerimiz, bazı şampiyonlukların çalındığını biliyor ve büyük resmi gayet iyi okuyorlar. İnşallah bir dönem daha birlikte oluruz. Olamazsak da dışarıdan destek oluruz. Bir tane Fenerbahçe var. Fenerbahçe, güçleniyor. Fenerbahçe, atılım dönemine giriyor. Bir de bu sene futbolda verdiğimiz şampiyon sözünü tuttuk mu bizi kimler tutabiliyor!" ifadelerini kullandı.

''YAŞAYARAK ÖĞRENECEKLER''

Fenerbahçe'nin sadece bir spor kulübü olmadığını söyleyen Ali Koç, "Alanya maçına gönderilen hakemler, bizim seçimimize manipülasyon yapmıştır. Fenerbahçe, sadece bir spor kulübü değildir! Fenerbahçe; direniş, duruş, karakter, inançtır. Bunu da yaşayarak öğrenecekler." şeklinde konuştu.

''GÖREVİ BIRAKIN''

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya çağrıda bulunan Ali Koç, "Bir kez daha çağrı yapıyorum. Sayın MHK Başkanı kendi rızanızla görevi bırakın, yoksa sonu tatsız olacak!" sözlerinizi sarf etti.