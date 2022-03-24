Ali Koç bahar temizliğine başladı! Fenerbahçe'de 2 yıldız futbolcu daha kadro dışı kalıyor

Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kalmasının yankıları sürerken Fenerbahçe'de 2 yıldız futbolcunun daha bileti kesildi.

SOSA TOPUN AĞZINDA

Fanatik'te yer alan habere göre, Resmi bir açıklama olmamasına rağmen transfer olduğu günden bu yana eleştirilerin hedefinde olan Arjantinli yıldız futbolcu Jose Sosa'nın da kadro dışı kaldığı ifade edildi.

VALENCIA'NIN MİLLİ TAKIMDAN DÖNMESİ BEKLENİYOR

Dikkat çeken bir diğer ismin ise Enner Valencia olduğu öğrenildi. Ekvadorlu tecrübeli futbolcunun da sakatlığı söz konusu olmamasına rağmen 2 haftadır kadroda olmaması nedeniyle İsmail Kartal tarafından kesik yediği öğrenildi. Olayın perde arkasında ise Valencia'nın disiplinsiz hareketleri olduğu ve kadro dışı bırakılacağı yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Milli takım dönüşü Enner Valencia ile yapılacak görüşme sonrası nihai karar verilecek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hem Sosa'ya hem de Enner Valencia'ya oldukça tepkili olduğu belirtildi.

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