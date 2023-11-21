Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ankara Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu'nu kabul etti. Toplantıda yeni dönem projeleri, sosyal sorumluluk iş birlikleri ve Ankara'daki Fenerbahçelilere verilecek hizmetler konuşuldu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ankara Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu'nu kabul etti.

Ankara Fenerbahçeliler Derneğinden yapılan açıklamaya göre kulüpteki görüşmede, Ali Koç'un yanı sıra Ankara Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erol Özel ile yönetim kurulu üyelerinden Bülent Savtok, İzzet Yeşilkaya, Muharrem Özen, Büşra Paşaoğlu, Orçun Apay, Yavuz Tümer, Hakan Bezginli, Özgür Fırtına, Alaettin Candansayar, Aydoğan Koru ve Murat Ercan yer aldı.

2,5 saat süren toplantıda, yeni dönemde gerçekleştirilecek projeler konuşuldu, sosyal sorumluluk kapsamında önemli derneklerle yapılacak iş birliği ve Ankara'daki Fenerbahçelilere verilecek hizmetler hakkında bilgi verildi.