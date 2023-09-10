Ali Gürbüz, Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde ikinci kez şampiyon oldu

Osman Kan'ı yenen Ali Gürbüz, Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık finalinde altın kemerin sahibi oldu. Gürbüz, babasının adını taşıyan statta güreş yapmanın gurur verici olduğunu belirtti.

671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin final maçında Osman Kan'ı yenen Ali Gürbüz, üst üste ikinci kez altın kemerin sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen ve "Türk'ün ilk er meydanı" olarak nitelendirilen organizasyonun başpehlivanlık final maçını kazandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Gürbüz, merhum babası Recep Gürbüz'ün adını taşıyan statta, tarihin en eski güreşlerinde mücadele etmenin gurur verici olduğunu belirtti.

Tarihi Elmalı Güreşleri'nin kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden Gürbüz, "Burası, Kırkpınar'dan sonra en önemli güreş organizasyonu. Elmalı'da geçen yıl da birinci oldum, bu sene de birinci oldum. Çok mutluyum. İnşallah seneye de bu sahada birinci olup, altın kemeri takmak isterim. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin şampiyon başpehlivanı Gürbüz'ün altın kemeri, kupası, madalyası ile aynı kategorinin ikincisi Osman Kan ile üçüncüler Mustafa Batu ve Kürşat Şevki Korkmaz'a ödüllerini Antalya Vali Vekili Mustafa Hulusi Arat, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Elmalı Kaymakamı Faruk Erdem, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk takdim etti.

Yaklaşık 1200 pehlivanın katıldığı, üç gün süren güreşler sonunda alt boylardaki mücadelelerde dereceye giren sporculara da ödüllerini törene katılan diğer yetkililer verdi.

Öte yandan, Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri ağalığı ihalesini 14 milyon 7 bin lira bedelle Hakan Çetin yeniden kazandı.