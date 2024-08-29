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Ali Can Özcan Paralimpik Oyunları'nda finale yükseldi

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Milli tekvandocu Ali Can Özcan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler K44 58 kiloda finale çıktı. Rakibini yenen Ali Can, altın madalya için İsrailli rakibiyle karşılaşacak.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Ali Can Özcan, erkekler K44 58 kiloda finale yükseldi.

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Ali Can, Azerbaycan'dan Sabir Zeynalov'la karşılaştı.

Son derece çekişmeli geçen maçta rakibini 23-18 yenen Ali Can, finalde TSİ 21.48'de bu kategorinin 1 numaralı seribaşı İsrailli rakibi Asaf Yasur'la altın madalya maçına çıkacak.

Milli sporcu Ali Can müsabakadan sonra, Azerbaycanlı rakibinin de elini kaldırarak tribünleri selamladı.

Kariyerinde ikişer kez Avrupa şampiyonluğu ve ikinciliği bulunan, dünya şampiyonalarında da 1 gümüş, 3 bronz madalyası olan Ali Can Özcan, paralimpik oyunlarında da madalya almayı da garantiledi.

Kaynak: AA / Spor

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