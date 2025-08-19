Ali Atasever, Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'i Ziyaret Etti

Ali Atasever, Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'i Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ata Sports Media Yönetim Kurulu Başkanı Ali Atasever, Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'i makamında ziyaret ederek yeni sezon için başarı dileklerinde bulundu. Görüşmede kulüp ve şehir hakkında ortak değerler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Ata Sports Media Yönetim Kurulu Başkanı Ali Atasever, Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'i makamında ziyaret etti.

Konuyla ilgili Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Rıza Perçin, Ata Sports Media Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Atasever ile Sayın Mehmet Can Tuna ve Sayın Kenan Bilirgen'i makamında ağırladı. Gerçekleşen ziyarette konuklarımız, yeni sezon öncesinde Başkanımız Sayın Rıza Perçin'e ve camiamıza başarı dileklerinde bulundular. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, kulübümüz ve şehrimiz adına ortak değerler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Antalyaspor olarak, desteklerini bizlerle paylaşan değerli misafirlerimize teşekkür ederiz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
'İşsizlik yok, iş beğenmezlik var' sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde

"İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" diyen tatlıcı iflas bayrağını çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 milyonluk Ferrari ile test sürüşüne çıkan ustanın hayatı karardı: Aracın kaskosu da yok

17 milyonluk Ferrari ile test sürüşüne çıkan ustanın hayatı karardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.