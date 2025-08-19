Ali Atasever, Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'i Ziyaret Etti

Ata Sports Media Yönetim Kurulu Başkanı Ali Atasever, Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'i makamında ziyaret etti.

Konuyla ilgili Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Rıza Perçin, Ata Sports Media Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Atasever ile Sayın Mehmet Can Tuna ve Sayın Kenan Bilirgen'i makamında ağırladı. Gerçekleşen ziyarette konuklarımız, yeni sezon öncesinde Başkanımız Sayın Rıza Perçin'e ve camiamıza başarı dileklerinde bulundular. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, kulübümüz ve şehrimiz adına ortak değerler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Antalyaspor olarak, desteklerini bizlerle paylaşan değerli misafirlerimize teşekkür ederiz" denildi. - İSTANBUL