ALG Spor, Hakkarigücü Spor'u Deplasmanda Yenerek 3 Puan Aldı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında ALG Spor, deplasmanda Hakkarigücü Spor'u 3-2 skorla mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısı, konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı ve karşılaşmayı birçok izleyici, yöneticiler ve yerel yetkililer takip etti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde ALG Spor, deplasmanda Hakkarigücü Spor'u 3-2 mağlup etti.
Merzan Futbol Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin, 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmayı Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kulüp yöneticileri ve çok sayıda taraftar izledi.