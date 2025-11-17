Aleyna Korkut, Çekya'da Altın Madalya Kazandı
Türkiye Badminton Federasyonu'nun sporcularından Aleyna Korkut, Czech Junior International 2025 turnuvasında Tek Kızlar kategorisinde finalde rakibini yenerek altın madalya kazandı.
Türkiye Badminton Federasyonu sporcularından Aleyna Korkut, 14-16 Kasım 2025 tarihlerinde Çekya'da düzenlenen Czech Junior International 2025 turnuvasında başarıya imza attı.
Tek Kızlar kategorisinde mücadele eden Erzincanlı milli sporcu, finalde rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Badminton Federasyonu, elde edilen başarıdan dolayı Aleyna Korkut'u ve teknik ekibi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor