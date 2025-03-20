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Alex de Souza teknik direktörlüğü bıraktı

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Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerine son verdi. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra çocukluk yıllarını geçirdiği Coritiba'ya dönüş yapan Alex, futbol direktörlüğü görevine getirildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra çocukluk yıllarını geçirdiği ve eşinin ailesine de bağlı olan Coritiba'ya dönüş yapan Alex, burada kulübün yüzde 90 hissesine sahip olan Treecorp'un temsilcilerinin katıldığı bir toplantıyla resmen atandı.

ARTIK TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAYACAK

47 yaşındaki Alex De Souza, Coritiba'nın liderlik ve futbol bilgisi konusundaki eksikliğini kapatmayı ve oyunculara daha yakın bir mentor figürü oluşturmayı hedefliyor.

Bu yeni rolü kabul eden Alex, teknik direktörlük kariyerinden feragat ederek kulüp yönetiminde aktif bir pozisyona geçti. Öte yandan, Internacional'de görev yapan André Mazzuco, Gabriel Lima'nın ayrılığıyla boşalan Coritiba CEO'su pozisyonunu devraldı. Böylece, Coritiba'da önemli bir yeniden yapılanma süreci başlatılmış oldu.

Alex de Souza teknik direktörlüğü bıraktı
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Bende teknik direktorlugu birakti da isbortaci olacak sandim... nebilim haberin basligi oyle heyecan yapan tipten...

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