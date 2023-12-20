Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Cengiz Ünder, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü Kayserispor deplasmanında attı.

Aldı, döndü, vurdu! Cengiz Ünder Kayserispor maçında bu sezon bir ilki yaşadı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında lider Fenerbahçe Kayserispor deplasmanına konuk oldu.

CENGİZ'DEN ŞAHANE GOL

Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, yeni yıldızı Cengiz Ünder 8. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

BU SEZON BİR İLK

Sarı-lacivertlilerin sezon başında kasrosuna kattığı Cengiz bu golle Süper Lig'deki ilk golünü atmış oldu. Yıldız futbolcu ligin ilk haftalarındaki Samsunspor maçında da Dzeko'ya asist yapmıştı.