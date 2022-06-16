Albert Park pisti, 2035 yılına kadar F1 takviminde

Formula 1, Avustralya Albert Park'ta gerçekleştirilen F1 yarışlarıyla ilgili sözleşmenin 2035 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Formula 1 yönetimi, Avustralya'nın Melbourne şehrinde yer alan Albert Park pisti ile olan anlaşmanın 2035 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "Melbourne ve Albert Park pistinin 2035'e kadar Formula 1 takviminde yer almaya devam edeceğini söylemekten mutluluk duyuyorum. Yarış her zaman taraftarların ve sürücülerin favorisi olmuştur. Melbourne, sporumuz için mükemmel ve inanılmaz bir uluslararası şehirdir" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor