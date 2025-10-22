Haberler

Alarmları kurun! Osimhen bu akşam tarih yazabilir

Alarmları kurun! Osimhen bu akşam tarih yazabilir
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir rekora sadece bir gol uzaklıkta. Üst üste 6 Avrupa maçında fileleri havalandıran golcü, Bodo/Glimt karşısında bir kez daha gol atarsa Burak Yılmaz'ı geçerek kulüp tarihine adını yazdıracak.

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray, yenilmezliğini sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk, yoğun maç temposu nedeniyle Victor Osimhen'i bu maçta dinlendirme kararı aldı. Yıldız golcünün, Bodo/Glimt ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

REKORUN EŞİĞİNDE

Osimhen, Avrupa arenasında çıktığı üst üste 6 maçta gol atarak, 2012 yılında Burak Yılmaz'ın kırdığı rekoru egale etti. Nijeryalı forvet, Bodo/Glimt karşısında bir kez daha ağları havalandırırsa, Galatasaray tarihinde Avrupa kupalarında üst üste 7 maçta gol atan ilk futbolcu olacak.

BU SEZON 7 MAÇTA 3 GOL

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 7 maçta görev alan 26 yaşındaki yıldız, toplamda 388 dakika sahada kaldı ve 3 gol kaydetti. Osimhen'in hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da artan formu, Galatasaray cephesinde büyük bir moral kaynağı olarak görülüyor.

GÖZLER BODO/GLIMT MAÇINDA

Galatasaray, haftalar sonra en formda golcüsünü Avrupa sahnesine çıkarmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Osimhen'in Bodo/Glimt karşısında fileleri havalandırarak "tarihi rekorun tek sahibi" olmasını bekliyor.

AVRUPA'DA BİR İLKİ BAŞARACAK

Türkiye'de geride kalan sezonda 37 gol atarak bir sezonda en fazla gol atan yabancı olan Osimhen, Avrupa'da da bir ilki başarmak üzere. 2012 yılında üst üste çıktığı 6 Avrupa maçında da gol atan Burak Yılmaz ile birlikte bu rekorun ortaklaşa sahibi olan Osimhen, Bodo/Glimt karşısında da bir gol atması halinde Sarı-kırmızılı tarihe geçecek.

REKORUN TEK SAHİBİ OLACAK

Osimhen; Tottenham, AZ Alkmaar, Dinamo Kiev, Ajax, AZ Alkmaar ve Liverpool filelerini sarsmasının ardından Norveç ekibine de gol atarsa üst üste 7 Avrupa maçında da gol atmayı başarıp milli golcü Burak Yılmaz'ı geçip bu rekorun tek sahibi olacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (1)

Kartal Doğan:

