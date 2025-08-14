Alanyaspor'un Hedefi: Daha Rahat Bir Sezon Geçirmek

ALANYASPOR Teknik Direktörü Joao Pereira, "Bu sene hedefimiz daha rahat sezon geçirmek. Geçen sezon yaşadığımız zor süreci yaşamak istemiyoruz. Oyun planımıza sadık kalarak ne istediğimizi bilerek oynamak istiyoruz. Burada oluşturmak istediğimiz futbol fikrini sahada yansıtmak istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 2'nci haftasında 16 Ağustos Cumartesi günü GAİN Park Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Alanyaspor, hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde sürdürdü. Basına açık antrenmanın ardından konuşan teknik direktör Joao Pereira, çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Her şey planladığımız gibi ve programa uygun şekilde ilerledi. Oyuncular bizim ne istediğimizi çok iyi anladılar. Rakibimiz geçen hafta maç oynadı, biz oynamadık ama bu bize bir hafta daha çalışma fırsatı verdi" ifadelerini kullandı.

'BİZİM İÇİN İYİ OLMADI'

Ertelenen Fenerbahçe maçıyla ilgili değerlendirmede bulunan Pereira, "Bizim için aslında iyi olmadı. Sezon başındaki ilk maçı oynasaydık bizim için daha iyi olurdu. Oradan puan alabileceğimizi düşünüyordum. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türk futbolunun iyiliği için aldığı bir karar var. Avrupa'da daha başarılı olunması için alınan bir karar. Bunu anlıyorum" diye konuştu.

'BU SEZON DAHA RAHAT BİR SÜREÇ GEÇİRMEK İSTİYORUZ'

Geçtiğimiz sezonun zor geçtiğini hatırlatan Pereira, "O dönemki başarı sadece benim değil, yönetimin, oyuncuların, ekibimin, kulüp çalışanlarının, taraftarların ve şehrin ortak başarısıydı. Bu sezon daha rahat bir süreç geçirmek istiyoruz. Hem kulübün hem de oyuncuların değerini artırmak amacındayız" ifadelerini kullandı.

'TRANSFER KAPANANA KADAR HER ŞEY OLABİLİR'

Transfer dönemi hakkında da konuşan Pereira, "Türkiye'de transfer sezonu geç kapanıyor. Kapanana kadar her şey olabilir. Mevcut oyuncularımıza teklifler gelebilir. Önemli olan, şu anda burada olan oyuncuların çok iyi bir kamp dönemi geçirmesi ve çalışmaları" dedi.