Alanyaspor Süper Lig Sezonunu Galibiyetle Tamamladı

Alanyaspor Süper Lig Sezonunu Galibiyetle Tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in son haftasında Alanyaspor, Sivasspor'u 2-0 yenerek sezonu üç puanla kapattı. Golleri Enes Keskin ve Arda Usluoğlu kaydetti.

(ANKARA) -Süper Lig sezonunu son haftasında Alanyaspor ağırladığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Corendon Alanyaspor Gain park Stadyumu'nda Net Global Sivasspor'u konuk etti. Saat 19.00'da başkayan müsabakada hakem Kadir sağlam düdük çaldı. Karşılaşma Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Ev sahibi Alanyaspor'a galibiyeri getiren golleri 33. dakikada Enes Keskin ve 66. dakikada Arda Usluoğlu attı.

Kaynak: ANKA / Spor
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