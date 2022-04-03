Alanyaspor, Rizespor'a göz açtırmadı! Karadeniz ekibi, Süper Lig'de dibe vurdu
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Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi takım puanını 54'e yükselterek 4. sıradaki yerini korurken, Karadeniz ekibi ise 26 puanla 19. sırada kaldı.
Alanyaspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 31. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Akdeniz ekibi 2-1 kazandı.
RİZESPOR, 19. SIRADA KALDI
Ev sahibi ekibe galibiyete getiren golleri 9. dakikada Emre Akbaba ve 60. dakikada penaltıdan Efecan Karaca kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golü ise 66. dakikada Papiss Cisse'den geldi. Bu sonuçla Alanyaspor puanını 52'ye çıkarttı ve 4. sıradaki yerini korudu. Rizespor ise 26 puanla 19. sırada kaldı.
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