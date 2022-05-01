Alanyaspor pes etmedi! Akdeniz ekibi, Yeni Malatya'yı geriden gelip devirdi

Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Akdeniz ekibi 2-1 kazandı.

ALANYASPOR'UN AVRUPA UMUTLARI DEVAM EDİYOR

Yeni Malatyaspor 31. dakikada Nouha Dicko'nun kendi yarı sahasından attığı golle öne geçti. İkinci yarıda oyuna hükmeden Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Daniel Candeias ve 67. dakikada Oğuz Aydın kaydetti. Bu galibiyetin ardından Aytemiz Alanyaspor puanını 55'e yükseltti ve Avrupa umutlarını sürdürdü.

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