Alanyaspor, İbrahim Kaya ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Alanyaspor, İbrahim Kaya ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Süper Lig takımı Alanyaspor, TFF 1. Lig'den Bandırmaspor'un sol kanat oyuncusu İbrahim Kaya'yı 4 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattı. Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, oyuncunun başarılı geçmişine vurgu yaparak yeni transferin Alanyaspor'a katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

SÜPER Lig ekiplerinden Alanyaspor, TFF 1'inci Lig takımı Bandırmaspor'un sol kanat oyuncusu İbrahim Kaya'yı 4 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve futbolcu İbrahim Kaya katıldı. Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Bandırmaspor'un başarılı oyuncusu İbrahim Kaya'mızı kadromuza kattık. Çok iyi bir sezon geçirdi. Kulübüne çok da katkı sağladı. İnşallah daha fazlasını Alanyaspor kulübüne sağlayacaktır. Biz buna inanıyoruz zaten. İnşallah burada performansının Süper Lig'de üzerine daha koyarak devam edeceğine inanıyoruz. Hem İbrahim'i hem de kulübümüzü tebrik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin" dedi.

İBRAHİM KAYA: BU FORMA İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM

İbrahim Kaya da "Teşekkür ediyorum başkanımızın güzel dilekleri için. Büyük bir sorumluluğun farkındayım. Alanyaspor gibi Süper Lig'in köklü camialarından birinde mücadele etmek benim için büyük bir onur. Bandırmaspor'dan geldim, geçen sezon orada final kaybettik. Oradaki bütün personellere, başkanımıza teşekkür ediyorum. Şimdi burada yeni bir sayfa açıyorum. Süper Lig'deyiz, inşallah hayallerimi bu camiada gerçekleştireceğim. Bu forma için mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

İbrahim Kaya, kendisini turuncu-yeşilli renklere bağlayan 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Törenin ardından futbolcu ve başkan, basın mensuplarına birlikte poz verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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