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Alanyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Fabio Melo oldu

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TFF'nin bu hafta açıkladığı karar ile her hafta 3 kritik maçın VAR koltuğunda yabancı hakemlerin oturacağı açıklanmış, ilk olarak Ankaragücü-Gaziantep FK maçında İspanyol Mario Melero Lopez görev yapmıştı.

FABIO MELO GÖREV YAPACAK

Bu akşam oynanacak olan haftanın son maçında Alanyaspor- Galatasaray maçının VAR hakemi olarak Portekizli Fabio Melo görevlendirildi.

FABIO MELO KİMDİR?

Fabio Melo, 1990 yılında Portekiz, Valongo'da dünyaya geldi. Portekiz Futbol Federasyonu aktif üyesi olan 33 yaşındaki Melo, Portekiz Ligi'nde profesyonel olarak hakemlik yapıyor.

Alanyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Fabio Melo oldu

Haberler.com / Barış Polat - Spor

Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Vatan:

demek neymiş şike varmiski yabancı hakemler getirildi türk hakemelr bizi rezil etiniz rezil oldunuz brawo

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