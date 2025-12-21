Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Özcan Sultanoğlu

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Fatih Aksoy, Duarte (Dk. 90+3 Batuhan Yavuz), Efecan Karaca (Dk. 68 Ogundu), Hwang (Dk. 84 Baran Moğultay), Güven Yalçın (Dk. 68 Hagi)

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Esgaio (Dk. 87 Burhan Ersoy), Atakan Çankaya, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Serginho (Dk. 82 Barış Kalaycı), Kranevitter, Doh, Tiago Çukur, Berkay Özcan, Fofana (Dk. 87 Gray)

Goller: Dk. 13 Hwang, Dk. 58 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Efecan Karaca, Dk. 37 Hwang, Dk. 45+2 Duarte (Corendon Alanyaspor), Dk. 65 Esgaio (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük )

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-0 mağlup etti.

58. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Hwang'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Güven Yalçın'ın sert şutunda top ağlara gitti: 2-0.

82. dakikada Fatih Karagümrük atağında Balkovec'in uzaktan sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu güçlükle kornere çeldi.

88. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan atağında ceza sahasına giren Duarte'nin şutunda kaleci Grbic, topu çeldi. Dönen topu savunma oyuncusu Atakan Çankaya uzaklaştırdı.

Karşılaşmayı Alanyaspor 2-0 kazandı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
