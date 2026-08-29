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Alanyaspor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Alanyaspor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Corendon Alanyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki son antrenman, ısınma, pas ve çift kale maçla tamamlandı. Maç saat 19.00'da.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, çift kale turnuvayla sona erdi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: AA
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