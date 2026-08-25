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Alanyaspor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Alanyaspor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde başladı. Antrenmanda dinamik ısınma, pas ve koordinasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale turnuva maçı yapıldı. Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın devamında futbolcular pas ve koordinasyon çalışması yaptı.Turuncu-yeşilli ekip, idmanın son bölümünde dar alanda gerçekleştirilen çift kale turnuva maçıyla günü tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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