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Alanyaspor'da Fatih Tekke dönemi başlıyor

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Son olarak İstanbulspor'u çalıştıran teknik direktör Fatih Tekke, Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı.

Alanyaspor'da Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Fatih Tekke getiriliyor. Akdeniz ekibi, deneyimli hoca ile her konuda anlaşma sağladı.

KAYSERİSPOR MAÇINDA GÖREVE BAŞLIYOR

Alanyaspor'da Fatih Tekke döneminin başlaması an meselesi. Tekke'nin Akdeniz ekibinin 6 Kasım'da oynayacağı Kayserispor maçıyla göreve başlaması bekleniyor.

1.07'LİK PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

Fatih Tekke son olarak çalıştırdığı İstanbulspor'un başında 30 maça çıktı. 46 yaşındaki hoca bu karşılaşmalarda 1.07'lik puan ortalaması tutturdu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fatih Tekke Alanya Spor Haberler

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