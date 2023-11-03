Haberler ›› Spor ›› Alanyaspor'da Fatih Tekke dönemi başlıyor

Alanyaspor'da Fatih Tekke dönemi başlıyor

Son olarak İstanbulspor'u çalıştıran teknik direktör Fatih Tekke, Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı.