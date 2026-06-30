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Alanyaspor'da Ertuğrul Taşkıran ve Nicolas Janvier ile yollar ayrıldı

Alanyaspor'da Ertuğrul Taşkıran ve Nicolas Janvier ile yollar ayrıldı
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Corendon Alanyaspor, sözleşmeleri sona eren kaleci Ertuğrul Taşkıran ve orta saha oyuncusu Nicolas Janvier ile yollarını ayırdı. Kulüp, oyunculara emekleri için teşekkür etti.

Corendon Alanyaspor'da iki futbolcuyla yollar ayrıldı. Sözleşmeleri sona eren kaleci Ertuğrul Taşkıran ile orta saha oyuncusu Nicolas Janvier, turuncu-yeşilli kulübe veda etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, sözleşmeleri sona eren kaleci Ertuğrul Taşkıran ile Fransız orta saha oyuncusu Nicolas Janvier ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Nicolas Janvier ve Ertuğrul Taşkıran'a formamız altında gösterdiği özveri ve emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Corendon Alanyaspor formasıyla kaleci Ertuğrul Taşkıran 89 resmi maçta görev yaparken, orta saha oyuncusu Nicolas Janvier ise 107 resmi karşılaşmada forma giyip 8 gol kaydetti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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