Alanyaspor, Beşiktaş Maçına Hazır

Alanyaspor, Beşiktaş Maçına Hazır
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 36. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçı için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınma ve taktik çalışmaları yaptı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Beşiktaş ile mücadele edecek olan Alanyaspor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile maç hazırlıklarını tamamladı. Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. İki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş yarın saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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