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Alanyaspor, Anderson Oliveira Silva ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

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Corendon Alanyaspor Kulübü, Brezilyalı santrfor Anderson Silva ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Anderson'un takıma faydalı olacağını belirtti. Anderson Silva ise Alanyaspor'a katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını söyledi.

- Alanyaspor, Anderson Oliveira Silva ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

ANTALYA - Corendon Alanyaspor Kulübü, Brezilyalı santrfor Anderson Silva ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Tesislerde yapılan imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Anderson izlediğimiz, takip ettiğimiz, çok değerli bir oyuncu. Kulübümüze faydalı olacaktır. Corendon Alanyaspor'umuza ve kendisine hayırlı olsun" dedi.

Kendisini turuncu-yeşilli renklere bağlayan imzayı atan Anderson Silva, "Bu kulübe geldiğim için çok mutlu ve motiveyim. Bu kariyerimdeki yeni bir adım olacak. Bu kulübü hedeflerine ulaştırmak için elimden geleni yapacağım. Goller atmak tabi ki güzel ama önemli olan takıma katkıda bulunmak. Taraftarlarımızın stadı tamamen doldurmalarını istiyorum ve Alanyaspor formasını giymek için de sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vildan Rende - Spor

Hasan Çavuşoğlu Spor Haberler

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