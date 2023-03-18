Alanya maçı öncesi büyük endişe! Fenerbahçe'nin golcülerinden art arda kötü haberler

Sevilla maçında sakatlık geçiren Michy Batshuayi'nin kalça kasık adalesinde yırtık tespit edildi. Belçikalı golcünün dönüşü 5-6 haftayı bulabilir. Alanya maçı öncesi son idmanı yarıda bırakan Enner Valencia'nın durumu da maç saatinde belli olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de golcü krizi yaşanıyor. Sevilla maçında sakatlanan Michy Batshuayi'i kalça kasık adalesinde yırtık tespit edildi. Belçikalı forvetin dönüşü 5-6 haftayı bulabilir.

VALENCIA'DA ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

Alanya maçı öncesi yapılan son çalışmada Enner Valencia antrenmanı tamamlayamadı. Takımın en golcü futbolcusu olan Ekvadorlu yıldızın durumu maç saatinde belli olacak.

KING VE PEDRO BAŞLAYABİLİR

Teknik Direktör Jorge Jesus, Joao Pedro ve Joshua King ikilisini sahaya sürebilir. Tek forvetle maça başlama ihtimali de var.