Alanya'da Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 Devam Ediyor

Alanya'da Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 Devam Ediyor
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Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabında kadınlarda finale yükselen çiftler belli oldu. Yarın erkeklerde yarı final ve final, kadınlarda ise final mücadeleleri gerçekleştirilecek.

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabına 4. gün müsabakalarıyla devam edildi.

Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun katkılarıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'ndeki 4 kortta organize edilen organizasyon, yarın erkeklerde yarı final ve final, kadınlarda da final mücadeleleriyle sona erecek.

Bugün oynanan müsabakalar sonucunda kadınlarda İtalya'dan Gottardi-Orsi Toth ikilisi ile İsviçre'den Anouk-Zoe çifti finale yükseldi. Kadınlarda 3'üncülük maçında ise yarın İtalya'dan Scampoli-Bianchi ile Fransa'dan Vieira-Chamereau çiftleri karşı karşıya gelecek.

Erkeklerde yarı finalde Çekyalı Perusic-Schweiner ile Brezilyalı George-Saymon, Fransız Rotar-Gauthier Rat ile Avusturalyalı Nicolaidis-Carracher çiftleri finale kalmak için karşılaşacak.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor
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