Alanya Belediyespor'un voleyboldaki hedefi "sürdürülebilir başarı"

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde yer aldığı 3 sezonda iyi performans sergileyen ve tarihinde ilk kez mücadele ettiği CEV Kupası'nda 8'li finaller turuna yükselen ON Hotels Alanya Belediyespor'da başarının sürdürülebilir olmasını hedefleniyor.

Antrenör Serkan Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Efeler Ligi'nde zorlu süreci geride bıraktıklarını söyledi.

Bu sezon hedeflerine biraz uzak kaldıklarını belirten Oğuz, "Ligi istediğimiz şekilde bitiremedik. Küme düşmenin biraz üstünde yer aldık. Ligde 10 maçın 9'unu 3-2 kaybederken sadece birini 3-2 kazanabildik. Burada 4 veya 5 maçı alsaydık, hedeflediğimiz noktaya gelmiş olabilirdik." dedi.

Alanya'nın başarıya alıştığını ve özellikle evlerinde oynadıkları her maçta galibiyet beklendiğini anlatan Oğuz, şöyle devam etti:

"Amacımız sürdürülebilir başarı. Sürdürülebilirliği ligdeki üç yılımızda da yaptığımızı düşünüyorum. Sonuçta ilk kez yer aldığımız bu ligde var olduk ve hep kendimizden söz ettirdik. İlk kez yer aldığımız Efeler Ligi'nin 2023-24 normal sezonunu 5'inci, 2024-25 sezonunu 8'inci ve 2025-26 sezonunu 11'inci tamamladık. 2024-25 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı elde ettik. İlk kez mücadele ettiğimiz CEV Kupası'nda da 8'li finaller turuna kadar yükseldik."

"Yine Alanya halkına güzel maçlar izletmek istiyoruz"

Oğuz, sezon öncesi yaptıkları oyuncu değişikliklerinin önceden verdikleri karar doğrultusunda olduğunu dile getirdi.

Oyuncularının büyük kısmıyla yollarını güzel ayırdıklarını anlatan Oğuz, "Mücadele eden, savaşan, o eski Alanya enerjisini veren oyuncularla anlaşıp, yine Alanya halkına güzel maçlar izletmek istiyoruz." diye konuştu.

Sezona, bütçelerinin el verdiği şekilde en iyi şekilde hazırlandıklarını aktaran Oğuz, "Bütçe olarak ligde 8-9'uncu sıradaydık. Buna rağmen Avrupa'da mücadele ettik. Bizden daha yüksek bütçeli Akkuş Belediyesi ligden düştü. Her takımla mücadele etmeye çalışan bir takım kurmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.